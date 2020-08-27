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Yaşam

Denizli'de silahlı kavga: 3 kişi yaralandı

Denizli'de oto galeride çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

AA27 Ağustos 2020 Perşembe 20:20 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 20:20
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 Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir otomobil galerisinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Sümer Mahallesi'ndeki bir oto galeride çalışan A.S. ile kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine pompalı tüfekle açılan ateş sonucu, A.S. ile galeride çalışan G.A. ve E.A. yaralandı. Şüpheliler, otomobille olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Galeride saçma isabet eden bir otomobil, çekiciyle emniyet otoparkına götürüldü.

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