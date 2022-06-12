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Yaşam

Denizli'de tanker faciası! Aynı aileden 3 kişi öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boş akaryakıt tankerinin çarptığı otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA12 Haziran 2022 Pazar 13:29 - Güncelleme:
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B.F'nin kullandığı 35 ZK 786 plakalı boş akaryakıt tankeri, Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde kontrolden çıktı.

Karşı şeride geçen tankerin dorse bölümü, Nurettin Tuncer'in kullandığı 20 DD 232 plakalı otomobile çarptı.

Dorse ve sürüklediği otomobil, şarampoldeki toprak yığınına çarparak durabildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Nurettin Tuncer (30) ile Mehmet Tuncer'in (53) öldüğünü belirledi.

Sıkıştığı yerden çıkarılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Filiz Tuncer (29) burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye kaldırılan diğer yaralılar İsmail Tuncer ve Muhammet Tuncer'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Tanker sürücüsü gözaltına alındı.

Otomobildekilerin Denizli'den, yaşadıkları Tavas ilçesi Yahşiler Mahallesi'ne doğru gittikleri öğrenildi.

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