Denizli'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

DHA 25 Mart 2020 Çarşamba 22:22 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 22:22

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, tarihi eser satmaya çalıştıkları ileri sürülen U.D., T.B. (36) ve E.K.'nin (35) bulunduğu otomobili, Pamukkale ilçesi yakınında durdurdu. Araçta yapılan aramada, bagaj bölümüne gizlenmiş Roma dönemine ait 3 heykel başı ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Tarihi eserler, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.