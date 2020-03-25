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Yaşam

Denizli'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait 3 heykel başı ele geçirildi. Operasyonda tarihi eserleri satmaya çalıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA25 Mart 2020 Çarşamba 22:22 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 22:22
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, tarihi eser satmaya çalıştıkları ileri sürülen U.D., T.B. (36) ve E.K.'nin (35) bulunduğu otomobili, Pamukkale ilçesi yakınında durdurdu. Araçta yapılan aramada, bagaj bölümüne gizlenmiş Roma dönemine ait 3 heykel başı ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Tarihi eserler, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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