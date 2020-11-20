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Yaşam

Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı

Denizli'de bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi ağırandı.

DHA20 Kasım 2020 Cuma 23:58 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 23:58
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Denizli'nin Çivril ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza,18.30 sıralarında Çivril ilçesi Yamanlar mevkisinde meydana geldi. Cevdet Kurt (50) yönetimindeki 20 L 9961 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole yuvarlanan otomobil, yol kenarında bulunan tarım aletlerine çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Cevdet Kurt ile araçta bulunan Mehmet Demir (70) ve Naciye Demir (65) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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