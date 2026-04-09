Yaşam

Denizli'de yürek yakan olay! 8 aylık bebek küvette boğuldu

Denizli'nin Çivril ilçesinde küvette boğulma tehlikesi geçirdiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan 8 aylık bebek Zeynep Mira K. yaşamını yitirdi.

AA9 Nisan 2026 Perşembe 11:50 - Güncelleme:
Alınan bilgiye göre, önceki gün Stadyum Mahallesi'ndeki evde, anne D.A.'nın küvette duş aldırmak istediği Zeynep Mira K.'nın soluk borusuna su kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Boğulma tehlikesi geçiren bebek, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Zeynep Mira K., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybeden bebeğin cenazesinin Isparta'da toprağa verileceği öğrenildi.

