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Yaşam

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheliden 11'i tutuklandı

Denizli'de, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 11'i tutuklandı.

DHA24 Ağustos 2020 Pazartesi 22:37 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 22:37
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik dün operasyon düzenledi. Üç ayrı arazide yapılan aramada toplam 237 kök hintkeneviri ele geçirildi. Polisin 3 şüphelinin evinde yaptığı aramada, 645 gram kubar esrar ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan Narkotik polisi, operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yapan ve 'torbacı' olarak bilinen sokaklarda uyuşturucu satan 21 kişiyi de gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 1 adet hassas terazi, 126 gram eroin, 9 gram metamfetamin ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan toplam 24 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı. Diğer 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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