Deprem bölgesi Malatya'da kayısı hasadı başladı

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bir kısmının gerçekleştirildiği Malatya'nın Kale ilçesinde üreticiler, tarım işçileriyle birlikte kayısı bahçesinde hasat yapıyor.

Kayısı ağaçlarının altına serilen büyük bezlere silkelenen kayısılar, yörede "islim damı" da denilen odalarda bekletildikten sonra yine bezlerin üzerinde kuruması için güneşe bırakılıyor.

Kumluyazı Mahallesi'nde hasat yapan üreticilerden Mahmut Sapan, AA muhabirine, "Güzel bir hasat dönemi diliyorum. Allah herkese hayırlı uğurlu etsin. Bereketli olsun. İşçimizi getirdik. Sezona başladık. Allah utandırmasın. Cümlemize hayırlı uğurlu olsun. Çiftçilere ve bütün işçilere hayırlı olsun. Allah kimseye zarar vermesin." dedi.

Çiftçi Şahin Temur da işçilerle birlikte hasada başladıklarını dile getirerek hayırlı sezon diledi.