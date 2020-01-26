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Yaşam

Depremde hayatını kaybeden 2 kardeş aynı tabuta konuldu

Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazesi toprağa verildi. 2 yaşındaki Miraç Ali ile kardeşi 2 aylık Rüya Aslan aynı tabuta konuldu. Tabutun önüne gelen baba Serhat Aslan, '2 ay önce geldin, keşke biraz daha kalsaydın. Takdir böyle, iman etmişiz ama ciğerimiz yanıyor.' diye konuştu.

AA26.01.2020  14:36 - Güncelleme: 26.01.2020  14:54

Elazığ merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada hayatını kaybeden Aişe ve eşi Mehmet Arifoğlu, kızları Halime Aslan ile torunları Miraç Ali ve Rüya Aslan için Kışla Camisinde tören düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da katıldı.

- "Her olaydan ders çıkarıp, tedbirlerimizi almalıyız"

Erbaş, cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, Kur-an'ı Kerim'de kıyamet ile zelzele kelimelerinin aynı ifadeyi taşıdığını ifade ederek, "Milletimizin başı sağ olsun. Bundan sonra bize düşen onlara dua etmek. Her olaydan ders çıkarıp, tedbirlerimizi almalıyız. Takdir Allah'ındır, kula tedbir düşer. Takdire boyun eğeceğiz, sabır göstereceğiz. Sabır olmazsa yaşamamız mümkün değil." dedi.

Bakanlar Soylu ve Koca ile Yıldırım ve Erbaş, ailenin geride kalan yakınlarına başsağlığı dileyerek, cenazeleri omuzladı.

- 2 kardeş aynı tabutta

12 yaşındaki Miraç Ali ile kardeşi 2 aylık Rüya Aslan aynı tabuta konuldu.

Tabutun önüne gelen baba Serhat Aslan, "2 ay önce geldin, keşke biraz daha kalsaydın. Takdir böyle, iman etmişiz ama ciğerimiz yanıyor." diye konuştu.

Törenin ardından cenazeler Yeni Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hasar tespit çalışması sürüyor

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