"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında 6 katlı Mutlular Apartmanı'nın yıkıntıları arasından depremin 149'uncu saatinde Sarıgül'ü kurtaran grupta yer alan İnsan Hak Der ekibinde görevli Yusuf Sinan, AA muhabirine, kurtarma anında yaşadıklarını anlattı.

Acil yardım ekibi olarak bölgede bulundukları sırada enkazda görevli komutana herhangi bir ses ya da ısı alıp almadığını sorduğunu aktaran Sinan, olumlu cevap aldığını kaydetti.

- "KENDİ İSTEĞİYLE BİZE ŞARKI SÖYLEDİ"



Sinan, 9 kişilik ekiple sesi dinlemeye başladıklarını anlatarak, "Yukarı çıktık. Sesi alırken ben orada bir delik gördüm. Delikten kafamı içeriye soktum ve 3-4 kez bağırdım. Sonra uzaktan bir ses aldım. Daha sonrasında bütün sokağın sesini kesip, yanımdaki kepçe operatörü kardeşimle sesini net bir şekilde aldık." diye konuştu.

Bunun üzerine hızlı bir şekilde çalışmaya başladıklarını dile getiren Sinan, "Sese göre ilerledik. 4-5 saat sonra Romanya ekibi geldi. Kardeşçe çalışma yaptık. Elhamdülillah, herhalde 12 saat oldu. Mustafa kardeşim kendi isteğiyle bize şarkı söyledi. Sohbet ettik. Ben Trabzon Çaykaralıyım. 'Lahana.' dedi. Lahana üzerine bir saat sohbet ettik. Ben 'Lahana çorbası.' dedim. O, 'Lahana turşusu.' dedi. 'Arkada 3 lahana turşusu var. Onu çıkarın da yiyelim.' dedi. Çıkaramadık lahana turşusunu. Burada kaldı. Başka zaman inşallah onunla beraber oturup yeriz." ifadelerini kullandı.

Enkaz altında kalan 7 aylık Hamza bebek, 140 saat sonra kurtarıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından sarsıntının 146. saatinde bir çocuk yaralı olarak çıkarıldı.

Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından Eylül Kılıç isimli kız çocuğunun sesi duyuldu.

Yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan Kılıç, depremin 146. saatinde enkazdan çıkarılarak çevredekilerin tekbir sesleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı.

Küçük kızın, deprem gecesi teyzesinin evine misafirliğe geldiği, ailesine de "Yarın kar tatili var, burada kalmak istiyorum" dediği öğrenildi.

147. SAATTE KURTARILAN CUDİ'NİN İLK SÖZLERİ: BEN ÇOK KİRLİYİM, BENİ HAMAMA GÖTÜRÜN



Kepez Belediyesi arama Kkrtarma ekiplerinden 7. günde 147 saat sonra umutları yeşerten bir kurtarma haberi daha geldi. Hatay'ın Yumak Mahallesi'nde enkaz altında kalan 11-12 yaşlarındaki Cudi ve anneannesi, peş peşe sağ olarak çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında Cudi, "Sayıyorum. Biz 7 gündür çöküntü altındayız. Ben çok kirliyim, beni hamama götürün" dedi. Cudi sedye ile ambulansa bindirilirken, "Su verecek misiniz?" diye sordu.

Kepez Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin "Kimse var mı?" çağrısına ses gelmesiyle başlayan arama kurtarma çalışmalarına Zonguldak madencileri, Kütahya madencileri ve İstanbul itfaiyesi de destek oldu. Kepez Belediyesi ekipleri, Cudi'nin 7 katlı binadan zemine indiğini, oluşan yaşam boşluğu sayesinde hayata tutunduğunu söyledi.

KÜÇÜK KIZ 150. SAATTE ÇIKARILDI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları kapsamında felaketin 150. saatinde enkazdan canlı olarak çıkarılan kız çocuğunun görüntülerini paylaşarak, "Umut hep var" ifadesini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından, depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da, müftülüğün yanındaki bir binanın enkazından ekiplerin kurtardığı kız çocuğunun görüntülerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında, "150. saat müjdesi. Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var!" ifadelerine yer verdi.

Videoda, ekiplerin kurtarma çalışmasının ardından sedyeye alınan ve soğuktan titreyen kız çocuğu ile görevliler arasındaki diyalog yer aldı.

HATAY DEFNE'DE DEPREMİN 150. SAATİNDE 64 YAŞINDAKİ KADIN ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI



Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Defne ilçesinin Armutlu semtinde, depremde yıkılan Öfkeli Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan AFAD, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve çok sayıda sivil toplum kuruluşuna bağlı arama kurtarma ekipleri, göçük altında bir kişinin sağ olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine hemen kurtarma çalışması başlatan ekipler, depremin 150. saatinde 64 yaşındaki Müzeyyen Öfkeli'yi, enkaz altından sağ çıkarmayı başardı.

Öfkeli, ekiplerin taşıdığı sedyeyle ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.