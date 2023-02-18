Depremin geride bıraktığı enkazların döküleceği nokta belli oldu

Büyük depremin geride bıraktığı enkaz yığınlarıyla, zarar gören şehirlerdeki atıl durumda bulunan 20 bin açık maden sahası doldurulacak.

Depremin etkilediği yerleşimlerde enkaz kaldırma işlemine başlanırken bunların nereye taşınacağı da netleşmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bürokratlarının, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile bir araya gelerek uydu görüntülerinden bölgede atıl durumda olan açık maden sahalarını ve bunların kapasitelerini inceledikleri öğrenildi.



ENKAZLAR MADEN OCAKLARINA DÖKÜLECEK

Yeni Şafak'ın haberine göre: Depremden zarar gören 11 il ve çevresindeki illerde 20 bin adet gerek atıl durumda olan gerekse işletmesi durmuş açık maden sahası olduğu belirlendi. Ardından enkazın doldurulması planlanan maden sahalarından bir liste hazırlandı. Yetkililerin önümüzdeki günlerde bu alanları ziyaret ederek, çevresel koşullarını ve enkaz alma kapasitelerini yerinde inceleyecekleri öğrenildi.

SAHALAR REHABİLİTE OLACAK

Atık Yönetimi Uzmanı Ali Rıza Öner, "Yapılacak çalışmalarla hem maden sahaları rehabilite olacak hem de enkaz kirliliği son bulacak. Rehabilitasyonun ardından bu sahaların ağaçlandırılarak çevre ile bütünleşik hale getirilmesi de söz konusu olabilecek" dedi.