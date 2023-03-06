İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2023 Pazartesi / 14 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9843
  • EURO
    20,1319
  • ALTIN
    1126.17
  • BIST100
    5286.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Depremin ilk anları itfaiye telsizinde! Anonslar felaketin boyutunu gösterdi
Yaşam

Depremin ilk anları itfaiye telsizinde! Anonslar felaketin boyutunu gösterdi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından itfaiye ekiplerinin telsizden yaptığı anonsların ses kaydı, felaketin boyutunu gösterdi.

AA6 Mart 2023 Pazartesi 11:18 - Güncelleme:
Depremin ilk anları itfaiye telsizinde! Anonslar felaketin boyutunu gösterdi
ABONE OL

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin yaşandığı 04.17'de Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki binaların yıkılması Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin telsiz konuşmalarına yansıdı.

Depremin yaşandığı saatte görevde olan ve şehirdeki yıkıma ilişkin itfaiye merkezine bilgi veren ekiplerin anonslarında arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin enkaz bölgelerine sevki için harcadığı çaba ile çevredeki vatandaşların yaşadığı panik de yer aldı.

Depremden hemen sonra itfaiye telsizinden yapılan bazı anonsların ses kaydı şöyle:

İtfaiye 1: Komuta bütün arkadaşları göreve çağıralım acil.

İtfaiye 1: Zaviye Muhtarlığı karşısında bir binanın çöktüğü, içerden seslerin geldiğini... Uygun AFAD veya bizim ekiplerden yönlendirelim.

İtfaiye 1: Doğanşehir 3 merkezde durum ne, Erkenek tarafından çok ihbar geliyor.

Ekip: Battalgazi şube karşısına ambulans acil.

Ekip: Suat Çeyiz'in orada 1 kişi yaralı çıkartıldı çocuk, bir de teyzemiz var.

Ekip: Tevfik Temelli Kur'an Kursu'nun olduğu yerde 6 katlı binanın çökmesi, Akpınar'da Barbaros Sokak'ta binanın çökmesi.

Ekip: Çavuşum, Çavuşoğlu Mahallesi giriş tarafı 4 katlı binanın yıkılması sonucu vatandaşlar göçük altında kalmış, çıkış yapalım.

Ekip: Pırlanta Otel'in karşısı 8 katlı binanın çökmesi

Ekip: Enkaz altından 1 vatandaşımız yaralı çıkarıldı.

Ekip: Avşar Otel'in içerisinde çok sayıda yaralı var, takviyeye ihtiyacımız var.

Ekip: Merkez, itfaiye karşısındaki bina tamamen çökmüş, altında insanlar olduğu söyleniyor, şu an müdahale ediyoruz.

Ekip: Tevfik Temelli Caddesi 6 katlı binanın çöktüğü, altta da vatandaşların olduğu, seslerin geldiği söyleniyor, çavuşum bakalım oraya.

Ekip: Avşar Otel yıkılmıştır, komuta Avşar Otel yıkılmıştır.

Ekip: Deprem oluyor, kapalı alanlardakiler dışarı çıksın.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.