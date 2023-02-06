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Yaşam

Depremin şiddeti gözler önüne serildi! Korku dolu anlar kameralara yansıdı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem çok sayıda ilimizde şiddetli hissedildi. Depreme yakalanan vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

6 Şubat 2023 Pazartesi 09:56 - Güncelleme:
Depremin şiddeti gözler önüne serildi! Korku dolu anlar kameralara yansıdı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem 10 ilimizde şiddetli bir şekilde hissedildi.

Elazığ'da depremin şiddeti en net olarak iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem anında iş yerinde bulunan avize ve abajurların sallandığı anlar şiddeti bir kez daha gösterdi.

PANİK ANLARI KAMERADA

Depremin şiddetli hissedildiği illerden biri de Mersin oldu. Depreme uykuda yakalanan vatandaşlar panik halinde yataklarından fırlarken, en çok çocuklar korktu. Mersin'deki bir evde yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Deprem anında evin içinde çekilen görüntülerde, çocukların panik halinde odalarının kapılarına çıktığı görülürken, ev sakinlerinin yaşadığı korku görüntülere yansıdı.

DEPREM ANI

Anadolu Ajansı Kayseri Bölge Müdürlüğü ofisinin de bulunduğu iş merkezindeki güvenlik kamerası görüntülerine deprem anı yansıdı. Hacı Saki Mahallesi Alpay Sokak'taki Lifos Tower İş Merkezi'ndeki bir ofiste deprem anında dolapların devrilmesi ve sallantı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

SİİRT'TE DEPREMİN ŞİDDETİ KAMERAYA YANSIDI

Siirt'te oto sanayi sitesinde depremin şiddeti bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNASI

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gaziantep'te, deprem anı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi binasının güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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