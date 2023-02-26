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Yaşam

Depremzede Elif nine pasaportuna kavuştu

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde deprem nedeniyle evi hasar gören 83 yaşındaki Elif Tunç'un yurt dışına çıkabilmesi için talep ettiği pasaport, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz tarafından aileye teslim edildi.

IHA26 Şubat 2023 Pazar 11:01 - Güncelleme:
Depremzede Elif nine pasaportuna kavuştu
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Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde hane ziyaretleri yapan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz'den pasaport talep eden Elif Tunç'un isteği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla hızlandırıldı. Muş'tan getirilen gezici kayıt terminali adreste nüfus hizmetiyle başvurusu alınan Elif ninenin pasaportu, Ankara'dan çıkartılarak Nurhak'a gönderildi. Pasaportu teslim alan Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, ilçe merkezine bağlı Seyitaliler Mahallesi'nde ikamet eden Elif ve Hüseyin Göksu çiftçiyle yaşayan 83 yaşındaki Elif Tunç'u ziyaret etti.

Burada pasaportu aileye teslim eden Vali Gündüzöz, Bakan Soylu'nun selamını iletti. Elif Tunç ile sohbet eden Vali Gündüzöz, "Pasaportunu getirdim. Pasaportu, polislerimiz gidip Ankara postanesinden aldı ve özel araçla buraya kadar getirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla hemen aldık. Bakanımızın selamları var" dedi.

Pasaportunun çıkarılması karşısında duygulanan Elif Tunç ise, "Hoş sefa geldiniz, eksik olmayın, sağ olun. Allah razı olsun, noksanlık vermesin Allah. Ellerinize sağlık, çok sağ olun. Başarılar diliyorum" diye konuştu.

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