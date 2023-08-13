İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2023 Pazar / 27 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9679
  • EURO
    29,6903
  • ALTIN
    1659.56
  • BIST100
    7714.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Yaşam

Dere yatağında altın arıyorlar

Zonguldak'ta Alaplı Yığılca arasındaki derelerde çamurlu sulara aldırış etmeden altın arayan İsmail Uslu, hobi olarak iki yıldır bu işi yaptığını söyledi.

IHA13 Ağustos 2023 Pazar 12:21 - Güncelleme:
Dere yatağında altın arıyorlar
ABONE OL

Karabük'ten altın aramaya geldiğini söyleyen 68 yaşındaki İsmail Uslu, "Yaklaşık 2 yıldır bu işi yapıyorum. İlerleyen yaşıma rağmen avcılık yapıp hayvanlara zarar vermiyorum. Kahvede vakit öldürmek yerine boş zamanlarımı akarsu, dere kenarlarında değerlendirip buralarda değerli taç, altın tozu, tarihi dokuya zarar vermeden bu tip araştırma içerisinde geçirmekteyim. Umut arayan insanlara derim ki, hafta sonunda en azından gidin dere kenarlarında balığınızı yiyin, temiz havada çayınızı için araştırın. Size lazım olan bir kürek bir eleme işin alt tarafı. Ben öyle başladım ve iki yıldır yaklaşık devam ediyorum. Bu altın doğada her yerde bulunuyor. Sadece aramasını ve yerini bileceksin" ifadelerini kullandı.

Hobi olarak başladığı bu işte büyük materyallere gerek olmadığını ifade eden İsmail Uslu, dere yataklarında altın aramak için çok büyük ve pahalı malzemelere ihtiyaç olmadığını söyledi.

İsmail Uslu, bu işi yapan meraklılar arasında her gün altın araması yapanların, kaynağına denk geldiğinde haftada 10-13 gram altın bulduklarını ifade etti.

  • altın arama
  • çamurlu sular
  • İsmail Uslu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.