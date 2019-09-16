Kampüste kahreden ölüm: Dereceyle mezun olmuştu

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Dereceyle mezun olduğu üniversitede traktörün çarpması sonucu hayatını kaybetti

Ege Üniversitesi'nin Bornova ilçesindeki yerleşkesinde sulama amaçlı kullanılan traktörün çarptığı genç kız hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Ege Üniversitesi çalışanı V.B'nin kullandığı sulama amaçlı kullanılan traktör, yerleşke girişindeki kontrol noktasından sonraki kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Sezen Zambak'a (23) çarptı.
 
Zambak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili traktör sürücüsü gözaltına alındı.
 
Sezen Zambak'ın Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümünü bu yıl dereceyle bitirdiği öğrenildi.
 
Öte yandan olayın ardından Ege Üniversitesi Senatosu 2 gün yas ilan etti.
 
Senato'dan yapılan açıklamada, "Üniversitemiz kampüsünde meydana gelen elim trafik kazası sonucu Ziraat Fakültesi mezunumuz Sezen Zambak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu acı olay nedeniyle Ege Üniversitesi Senatosu kararıyla üniversitemizde iki günlük yas ilan edilmiştir. Merhumenin ailesine ve üniversitemize baş sağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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