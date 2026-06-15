Derede acı ölüm! Boğulan çocuğun cesedi sıkıştığı kayalardan çıkarıldı

Yüzmek için girdiği derede boğulan Suriye uyruklu Enes Muhammed Swind'in (15) cesedinin sudan çıkarılması için çalışmalar devam etti.

AFAD, polis ve itfaiye ekipleri, kayaların arasına sıkışan cesedi uzun uğraşlar sonucu çıkardı.

Swind'in cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Erdemli ilçesinde dün, yakınlarıyla pikniğe gittiği Limon Mahallesi'ndeki Kayacı Vadisi'nden geçen dereye giren Swind, bir süre sonra gözden kaybolmuştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çocuğun cesedinin kayaların arasında sıkıştığını belirlemişti.