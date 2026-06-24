İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2026 Çarşamba / 9 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,5032
  • EURO
    52,7902
  • ALTIN
    6021.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Yaşam

Derede kaybolan gençten acı haber

Adana'da derede kaybolan şahsın cansız bedeni, arama çalışmalarının 25'inci gününde bulundu.

IHA24 Haziran 2026 Çarşamba 16:58 - Güncelleme:
Derede kaybolan gençten acı haber
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, 31 Mayıs'ta Karaisalı ilçesindeki Körkün Deresi'ne giren Ömer Alptekin bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce arama çalışması başlatıldı.

Polis ve jandarmaya bağlı su altı ekipleri arama çalışmalarının 25'inci gününde rafting botu ve sondalama çubuklarıyla dere yatağında arama yaptı. Ekiplerin çalışması sırasında Alptekin'in cenazesi, suya düştüğü değerlendirilen noktadan nehir hattı istikametinde yaklaşık 4 kilometre ileride su yüzeyine çıktı.

Cansız bedeni bulunan Ömer Alptekin'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Düşen kediyi şemsiyeyle kurtardılar: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.