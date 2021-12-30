Derenin taşması sonucu su basan ahırından kurtardığı üç buzağıya evinin balkonunda bakıyor

AA 30 Aralık 2021 Perşembe 16:12 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 16:12

İlçede önceki gün etkili olan sağanağın ardından, Yılmaz ve Yıldırım mahallelerinden geçen Lüleburgaz Deresi'nin taşmasıyla birçok ev ve iş yerini su bastı.

Yıldırım Mahallesi'nde evinin bahçesindeki ahırda buzağıların suya kapıldığını fark eden Süleyman Tuncay, kurtardığı hayvanlarını balkonuna aldı.

Tuncay, AA muhabirine, derenin aniden taşması sonucu ahırı ve evini su bastığını, buzağıları sırtına alarak balkona taşıdığını söyledi.

Hayvanlarını bir süre daha balkonda besleyeceğini belirten Tuncay, "Çok zararımız oldu, yem ve samanlar gitti. Ahır zaten suyla dolmuştu. Evimizin balkonuna aldık hayvanlarımızı, burada besliyoruz. Ne yapalım, dışarıda olsaydı ölecekti hayvanlar. Mecburduk buraya almaya. Dere taştığında hayvanlara bir şey olacak diye korktuk." ifadelerini kullandı.