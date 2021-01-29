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Yaşam

Dereye düşen minibüs sürücüsünün cesedine araçtan 10 kilometre uzakta ulaşıldı

Manisa'da kayıp ihbarı sonrası aranan kişinin cesedine, derenin içinde bulunan minibüsünden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

AA29 Ocak 2021 Cuma 17:26 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 17:26
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Ailesinin önceki akşam kayıp ihbarında bulunduğu Özkan Atak'ın bulunması için Seyit Ahmet Deresi içinde çalışma yürüten AFAD ekipleri, bir cesede ulaştı.

Dün derenin içinde bulunan minibüsten yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta dere yatağındaki söğütlüğe takılmış şekilde tespit edilen cesedin Özkan Atak'a ait olduğu belirlendi.

Atak'ın cenazesi incelemenin ardından Akhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlçede bir zeytin işletmesinde çalışan Özkan Atak'tan 27 Ocak akşamından sonra haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, arama çalışması kapsamında Atak'ın kullandığı 16 ACJ 099 plakalı minibüs derenin içinde boş olarak bulunmuştu.

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