IHA 01 Ağustos 2020 Cumartesi 13:43 - Güncelleme: 01 Ağustos 2020 Cumartesi 13:43

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Beşpınar köyünde çiftçiler, arazilerini sürmek için yola çıktıklarında dev çekirge ile karşılaştı. Daha önce de bu türden çekirge gördüklerini belirten çiftçiler, ilk defa bu kadar büyük ve renkli çekirge gördüklerini söyledi. Özgür Güler isimli çiftçi, “Her sene mutlaka çekirgeleri ile karşılaşırız, fakat bu defa görmüş olduğunuz çekirgeler diğerlerine göre çok daha büyük ve rengarenk” dedi.

"BUNLAR FAYDALI ÇEKİRGELER"

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar ise bu çekirgelerin zararlı olmadığını, zararlı böcek ve çekirgeleri yedikleri için yararlı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Satar, “Bunlar çok faydalı hayvanlar, zararlı çekirgeler gibi değil. Bunlar o zararlı çekirgelerle de beslenen çekirgeler. Dolayısıyla zararlı böcekleri yedikleri için, biz bunları faydalı olarak görüyoruz. Şu anda tam anız yangınları zamanı. İşte anız yakılırsa, bu tür faydalı, büyük tehlikeliymiş gibi görünen türler, halbuki çiftçi dostu, bunlara da zarar vermiş oluyoruz. Normalde bu tür, bizim için çok kıymetli bir tür. Biyolojik mücadele de kullanılabilecek bir tür. Hem zararlı böcekleri hem de zararlı çekirgelerle besleniyorlar. Bunların boyu antenleri de hesaba katarsanız bir 20-25 santimetreyi buldukları için, sanki tehlikeliymiş gibi, insanlara zarar verecekmiş gibi görüyorlar” diye konuştu.