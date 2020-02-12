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Yaşam

Feribot ile Erdek'e gelen dev iş makinesi trafiği alt üst etti

Erdek şehir içine giren ağır tonajlı araçlar ile dev iş makineleri, özellikle Hükumet Caddesindeki trafiği alt üst ediyor.

IHA12.02.2020  15:23 - Güncelleme: 12.02.2020  15:23

Devasa büyüklükteki iş makineleri nedeniyle araç trafiğinin kesintiye uğrattığı iş makinelerinden biri Marmara Adalarından gelen gemiden Erdek Feribot İskelesi’ne indi. Bandırma istikametine gitmek üzere tek çıkış yolu olan Hükumet Caddesini kullanmak zorunda olan İş Makinesi operatörü, caddeyi kullanan araç sürücüleri ile vatandaşların şaşkın bakışları arasında trafikte güçlükle ilerleyebildi.

Bu duruma isyan eden ilçe sakinleri, ağır vasıta araçlarının şehir içi trafiğine inmelerinin artık son bulması için Erdek-Marmara Adaları arasında deniz ulaşımını sağlayacak limanın Erdek dışında uygun bir bölgeye yapılması gerektiğini bir kez daha dile getirirken, bu sorunun çözümü için yetkilileri göreve davet etti.

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