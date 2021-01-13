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Yaşam

Dev yayın balığını elleriyle böyle yakaladı... O anlar kameralara yansıdı

Amasya'da bir kişinin girdiği Yeşilırmak'ta dev yayın balığını yakalamak için verdiği mücadele kameraya yansıdı. Bazı vatandaşlar da kıyıdan 'Helal olsun dayı' diyerek alkışla tempo tuttu.

DHA13 Ocak 2021 Çarşamba 15:30 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 15:30
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Kentte yağışların olmaması sonucu su ve oksijen seviyesinin azaldığı Yeşilırmak’ta canlılar da etkileniyor. 

Irmakta bazı bölgelerde balık ölümleri görülmeye başlandı. 

Balıklar, oltalarla ve nehre giren vatandaşlar tarafından yakalanıyor. 

55 Evler Mahallesi Ataşehir mevkisinde nehrin kıyısında dev yayın balığını görüp suya giren bir kişi, uzun uğraşlar sonucu balığı kıyıya çıkarmayı başardı. 

Bazı vatandaşlar da kıyıdan 'Helal olsun dayı' diyerek alkışla tempo tuttu. 

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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