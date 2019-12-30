DHA 30.12.2019 11:47 - Güncelleme: 30.12.2019 11:47



Serayı ziyaret eden Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekibi ise Demir’i kutlayarak, üretim ve hasat dönemi hakkında bilgilendirme yaptı. Serayı ziyaret eden Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekibi ise Demir’i kutlayarak, üretim ve hasat dönemi hakkında bilgilendirme yaptı.







İlçeye bağlı Boğaziçi Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk annesi Meral Demir, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün açmış olduğu mantar kursuna katılarak mantar yetiştiriciliği sertifikası aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayınlar Daire Başkanlığı’nın 'Kadın çiftçiler yeniliklerle buluşuyor' programı kapsamında ‘Eğit, Donat Mantar Üret Projesi’ne başvuran Demir, aldığı 30 bin liralık hibe desteği ile evinin bahçesinde mantar tesisi kurdu. 100 metrekarelik serada istiridye mantarı yetiştirmeye başlayan Demir, 2 günde bir hasat yaparak ayda yaklaşık 300 kilo istiridye mantarı topluyor. Hem üretip hem de pazarlama yaparak aile bütçesine katkı sağlayan Demir, "Hedefim ayda 750- 800 kiloya çıkarak yılda 9 ile 10 ton istiridye mantarı üretmek. Ailemin desteği ile evimizin bahçesine sera kurduk. Zamanımın büyük bölümünü ekmek kapısı olan mantar üretim tesisinde geçiriyorum. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açmış olduğu kursa katılarak sertifika aldım. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projesine başvurdum. Bakanlık başvurum üzerine kaymakamlık aracılığıyla 30 bin lira hibe desteği verdi. Bu parayla kurduğumuz serada istiridye mantar çeşidi yetiştirmekteyiz. Kazancı iyi ailemizin tüm geçimini buradan karşılıyorum. 2 günde bir 15 ile 20 kilogram arasında hasat yapmaktayız, kilosunu 15 liradan satıyoruz” dedi.