Devlet Tiyatroları yeni sezon başladı mı? İstanbul Devlet Tiyatrosu programı nasıl? gibi soruların yanıtları tüm sanatseverler tarafından merak ediliyor. Yeni sezonda sahne sayısını artıran Devlet Tiyatroları, birçok yeni eseri seyircinin beğenisine sunacak. Sanatseverler ise Devlet Tiyatroları'nın yeni sezonda oyunlarını ne zaman sahnelemeye başlayacağını şimdiden araştırmaya başladılar. Devlet Tiyatroları yeni sezon hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

DEVLET TİYATROLARI YENİ SEZON BAŞLADI MI?

Devlet Tiyatroları bugün perdelerini açıyor. Yeni tiyatro sezonunun ilk turunda 12 bölgede 36 yeni oyun ile seyircilerini selamlamaya hazırlanan Devlet Tiyatroları (DT), 1 Ekim'de sanatseverlerin karşısına çıkacak.

İSTANBUL DEVLET TİYATROSU PROGRAMI NASIL?

Devlet Tiyatroları (DT) yeni sezonda sahne sayısını arttırırken aralarında "Lüküs Hayat", Hezarfen Ahmet Çelebi'yi anlatan "Uçmak", İskender Pala'nın "Leyla ile Mecnun", Güngör Dilmen'in "Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını", Shakespeare'in "Yanlışlıklar Komedyası", Bertolt Brecht'in "Küçük Burjuva Düğünü"nün de yer aldığı birçok yeni eseri seyircinin beğenisine sunacak.

NÖBETÇİ TİYATRO İSTANBUL'DA DA OLACAK

Ankara'da 30 Haziran'a kadar sürdürdükleri "nöbetçi tiyatro" uygulamasında yüzde 100 doluluk oranına ulaştıklarını dile getiren DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, uygulamayı gelecek sezon İstanbul'da da hayata geçireceklerini, Tekel Sahnesi'nin 15 Mayıs-30 Haziran tarihlerinde nöbetçi tiyatro olarak hizmet vereceğini söyledi.

"DT Türkiye'nin en büyük kültür sanat kurumu, o yüzden tüm Türkiye'yi kucaklayan bir repertuvar yapmaya özen gösteriyoruz." diyen Kurt, hem dünya klasikleri hem yerli yazarlar hem yeni yazarların olduğu bir repertuvar hazırladıklarını, provaların tüm sahnelerde devam ettiğini bildirdi.

SAHNE SAYILARI ARTIYOR

Kurt, Edirne'de DT sahnesi kurulacağını, İstanbul'a 5, Ankara'ya 2, İzmir'e 3, Diyarbakır'a 2 sahne kazandıracaklarını, Van Devlet Tiyatrosuna bir oda sahnesi açacaklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki sezonda Beyoğlu'ndaki Garibaldi, Devlet Tiyatro'muzun sahnelerinden biri olacak. Mecidiyeköy Artı Sahnesi'nde Devlet Tiyatrosu her akşam perde açacak. Zeytinburnu Belediyesine ait salon da ayda 3 hafta perdelerini açacak. 2 sahnemiz daha var. İstanbul'a 5 yeni sahne daha kazandırmış olacağız.

Ankara'da CerModern Sahnesi'ni de Devlet Tiyatrosu kullanmaya başlayacak. Şu anda tadilatta olan Mamak eski konservatuvar Muhsin Ertuğrul Sahnesi de yeni sahnelerimizden olacak."

İDDİALI OYUNLAR PRÖMİYER YAPACAK

Kurt, "Lüküs Hayat", Hezarfen Ahmet Çelebi'yi anlatan "Uçmak", İskender Pala'nın "Leyla ile Mecnun", Güngör Dilmen'in "Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını", Shakespeare'in "Yanlışlıklar Komedyası", Bertolt Brecht'in "Küçük Burjuva Düğünü" gibi eserlerinin ekim ayında prömiyer yapacağını söyledi.

Geçen sene oynayan yaklaşık 100 oyunun seyircisini tüketmediği için bu sezonda da izleyiciyle buluşmaya devam edeceğini dile getiren Kurt, Müzede Hayat Var Projesi kapsamında, DT oyuncularının Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki müzelerde oyunlar sergilemeye devam edeceğini belirtti.

Bu projelere ek olarak başarılı festivallere de imza attıklarını, yurt dışından 44 oyunun festivallerde yer bulduğunu ifade eden Kurt, Küçük Hanımlar Küçük Beyler Tiyatro Festivali'nde geçen sene ulaştıkları 75 bin çocuk rakamını 100 bin olarak revize etmeyi planladıklarını bildirdi.

Kurt, önceliği Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya vermek üzere bir Kamyon Projesi gerçekleştireceklerini ve 56 noktaya ulaşacaklarını söyledi.