24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,775
  • 6,3731
  • 272.067
  • 103118
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Devre mülk ‘Prizma’sı çöktü

Kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla vatandaşı ‘Devre mülkünüzü çok yüksek fiyatlara Katarlılara, Dubaililere satacağız’ diyerek 2.5 milyon lira dolandırdılar. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, birikimlerini değerlendirmek için devre mülk satın alan bazı emeklileri dolandırdığı tespit edilen çetenin üyelerini takibe aldı. Kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla önceden belirledikleri emeklileri, lüks ofislere davet ederek devre mülklerini yüksek kar getirisiyle Katar ve Dubaili iş adamlarına satma vaadinde bulunan çete üyelerinin, bunun için kurdukları ‘Prizma sistemi’ adlı kooperatife komisyon yatırılmasını istediği belirlendi. 

Bu yolla 110 kişiyi yaklaşık 2.5 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 28 zanlı, güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. 

BİRİKİMİNİ KAPTIRDI      

Mağdurlardan emekli din görevlisi Teyfik Seyrek, birikimleriyle satın aldığı devre mülk için kendisiyle iletişime geçen çetenin “Devre mülkünüzü çok yüksek fiyata yabancılara satacağız, ayrıca bir miktar daha para verirseniz sizi kooperatif üyesi yaparak arsa ve mülk sahibi yapacağız” vaadinde bulunduğunu aktardı. Bunun üzerine ofise davet edildiğini belirten Seyrek, burada ikna edildiğini ve hafta sonu bankaların açık olmadığı zaman diliminde EFT yoluyla istediklere hesaba komisyon olarak para transferi yaptığını ancak bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca savcılığa başvurduğunu dile getirdi.

Teröristlerden hain tuzak! Komandolar etkisiz hale getirdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji uyardı! Hem sağanak hem sis

Meteoroloji uyardı! Hem sağanak hem sis

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'ABD ziyareti' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'ABD ziyareti' açıklaması

MSB: Rusya ile dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı

MSB: Rusya ile dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Fatih'te 4 kardeş özel kıyafetli görevliler tarafından defnedildi

Fatih'te 4 kardeş özel kıyafetli görevliler tarafından defnedildi

Bir yüzyılda 13 kez gerçekleşiyor! TÜBİTAK canlı yayınladı

Bir yüzyılda 13 kez gerçekleşiyor! TÜBİTAK canlı yayınladı

Eşinin yüzünde poşet eritmişti! İşkenceci adam tutuklandı

Eşinin yüzünde poşet eritmişti! İşkenceci adam tutuklandı
 

POPÜLER HABERLER

Teröristlerden hain tuzak! Komandolar etkisiz hale getirdi

Teröristlerden hain tuzak! Komandolar etkisiz hale getirdi

Dumanlar her yeri sardı! Yüzlercesini ateşe verdiler...

Dumanlar her yeri sardı! Yüzlercesini ateşe verdiler...

Muhteşem fotoğraflar çekmek için küçük hileler

Muhteşem fotoğraflar çekmek için küçük hileler

Plastik şişelerden köy kurdu!

Plastik şişelerden köy kurdu!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA