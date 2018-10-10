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DHMİ güvenlik memuru alımı başvuru işlemi 2018 DHMİ personel alımı başvuru şartları

DHMİ güvenlik memuru alımı başvuru işlemi nasıl yapılır? 2018 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) personel alımı başvuru şartları neler? soruların yanıtları merak konusu oldu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ihale kapsamında güvenlik hizmetlerinin alımının yapılacağı belirtildi. Personel alımları kapsamında DHMİ kurumu da farklı illerde yaklaşık olarak 3 bin 500 güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan güvenlik görevlisi personel ilanına göre Türkiye üzerinde farklı illerde yaşayan güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. Farklı illerde toplamda 3 bin 504 güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıklanırken personellerin alımı kapsamında belli başlı başvuru şartlarına tabii tutulacağı belirtildi. İşte DHMİ güvenlik memuru alımı başvuru işlemi ve şartları

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DHMİ güvenlik memuru alımı başvuru işlemi nasıl yapılır? 2018 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) personel alımı başvuru şartları neler? soruların yanıtları merak konusu oldu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ihale kapsamında güvenlik hizmetlerinin alımının yapılacağı belirtildi. Personel alımları kapsamında DHMİ kurumu da farklı illerde yaklaşık olarak 3 bin 500 güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan güvenlik görevlisi personel ilanına göre Türkiye üzerinde farklı illerde yaşayan güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. Farklı illerde toplamda 3 bin 504 güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıklanırken personellerin alımı kapsamında belli başlı başvuru şartlarına tabii tutulacağı belirtildi. İşte DHMİ güvenlik memuru alımı başvuru işlemi ve şartları

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan güvenlik görevlisi personel ilanına göre Türkiye üzerinde farklı illerde yaşayan güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. Farklı illerde toplamda 3 bin 504 güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıklanırken personellerin alımı kapsamında belli başlı başvuru şartlarına tabii tutulacağı belirtildi.

ÇALIŞMAYA BAŞLANGIÇ TARİHİ 1 OCAK 2019

Yeni sene ile birlikte kendi bünyesine birçok güvenlik görevlisi alımı yapacak olan DHMİ kurumu çalıştığı havalimanları bünyesine toplamda 3 bin 504 güvenlik görevlisi alımı yapacağını açıkladı. Özel Güvenlik görevlisi alımı için yapılacak ihale 1 Kasım tarihinde başlayarak istenilen sayıya ulaşana kadar devam edecek. Açıklanan bir diğer bilgiye göre de DHMİ bünyesine katılacak olan adayların işe başlama tarihleri 1 Ocak 2019 tarihinde başlayarak 31 Aralık 2020 tarihine kadar çalışma süreleri olacak.


BAŞVURU ŞARTLARI

Güvenlik görevlisi alımı için belirlenen genel şartlar şu şekildedir; " T.C. vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak, silah eğitim belgesi olması, erkek adayların askerlik ile ilgili sorunu olmaması, kadrolu çalışmaya özen gösterecek olması, tercih olarak geçmişi olması, silah bulundurma ruhsatı olması, güvenlik soruşturmasının olumlu olması, adli sicil belgesinin temiz olması" adaylardan istenilen şartlardandır.

ADAYLARIN ÇALIŞACAKLARI BÖLGELER

Adana Havalimanı ve Bahçe Akçadağ Radar İstasyonu

Adıyaman Havalimanı

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı ve Radar İstasyonu

Amasya Merzifon Havalimanı ve Tavşandağı Radar İstasyonu

Atatürk Havalimanı

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı

Batman Havalimanı ve Batman Beşiri Radar İstasyonu

Bingöl Havalimanı

Bursa Yenişehir Havalimanı ile Yalova VOR İstasyonu ve Şahintepe VOR İstasyonu

Çanakkale Havalimanı ve Biga VOR İstasyonu

Muğla Dalaman Havalimanı ve Nuri Baba SSR Hv.Radar İstasyonu

Denizli Çardak Havalimanı

Diyarbakır Havalimanı

Elazığ Havalimanı ve Harput VOR İstasyonu

Erzincan Havalimanı ve Karadağ Radar ile Refahiye VOR İstasyonu

Erzurum Havalimanı ve Kargapazarı Radar ile Erzurum Vor İstasyonu

Gaziantep Havalimanı

Genel Müdürlük / Ankara

Gökçeada Havalimanı / Çanakkale

Hatay Havalimanı

Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı

Kahramanmaraş Havalimanı

Kars Harakani Havalimanı

Kastamonu Havalimanı ve İnebolu VOR / DME ile İnebolu Mode-S SSR İstasyonu

Kayseri Havalimanı

Konya Havalimanı ve Ermenek Yumrutepe ile Mut SSY İstasyonu

Malatya Havalimanı ve Malatya VOR İstasyonu

Mardin Havalimanı

Muğla Milas Bodrum Havalimanı ve Küçük Sungurtepe Radar İstasyonu

Muş Havalimanı

Nevşehir Kapadokya Havalimanı

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı

Samsun Çarşamba Havalimanı

Siirt Havalimanı ve Gökçebağ VOR İstasyonu

Sinop Havalimanı

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı ve Gemerek SSY İstasyonu

Şanlıurfa GAP Havalimanı ve Eski Şanlıurfa Havalimanı ile Korçik SSR Radar İstasyonu

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı

Tekirdağ Çorlu Havalimanı

Tokat Havalimanı

Trabzon Havalimanı ve Akçaabat Üzümlü Radar İstasyonu

Van Ferit Melen Havalimanı

Ordu Giresun Havalimanı

Ankara Esenboğa Havalimanı

Antalya Havalimanı

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