DHMİ güvenlik memuru alımı başvuru işlemi 2018 DHMİ personel alımı başvuru şartları
DHMİ güvenlik memuru alımı başvuru işlemi nasıl yapılır? 2018 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) personel alımı başvuru şartları neler? soruların yanıtları merak konusu oldu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ihale kapsamında güvenlik hizmetlerinin alımının yapılacağı belirtildi. Personel alımları kapsamında DHMİ kurumu da farklı illerde yaklaşık olarak 3 bin 500 güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan güvenlik görevlisi personel ilanına göre Türkiye üzerinde farklı illerde yaşayan güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. Farklı illerde toplamda 3 bin 504 güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıklanırken personellerin alımı kapsamında belli başlı başvuru şartlarına tabii tutulacağı belirtildi. İşte DHMİ güvenlik memuru alımı başvuru işlemi ve şartları
DHMİ güvenlik memuru alımı başvuru işlemi nasıl yapılır? 2018 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) personel alımı başvuru şartları neler? soruların yanıtları merak konusu oldu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ihale kapsamında güvenlik hizmetlerinin alımının yapılacağı belirtildi. Personel alımları kapsamında DHMİ kurumu da farklı illerde yaklaşık olarak 3 bin 500 güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan güvenlik görevlisi personel ilanına göre Türkiye üzerinde farklı illerde yaşayan güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. Farklı illerde toplamda 3 bin 504 güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıklanırken personellerin alımı kapsamında belli başlı başvuru şartlarına tabii tutulacağı belirtildi. İşte DHMİ güvenlik memuru alımı başvuru işlemi ve şartları
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan güvenlik görevlisi personel ilanına göre Türkiye üzerinde farklı illerde yaşayan güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. Farklı illerde toplamda 3 bin 504 güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıklanırken personellerin alımı kapsamında belli başlı başvuru şartlarına tabii tutulacağı belirtildi.
ÇALIŞMAYA BAŞLANGIÇ TARİHİ 1 OCAK 2019
Yeni sene ile birlikte kendi bünyesine birçok güvenlik görevlisi alımı yapacak olan DHMİ kurumu çalıştığı havalimanları bünyesine toplamda 3 bin 504 güvenlik görevlisi alımı yapacağını açıkladı. Özel Güvenlik görevlisi alımı için yapılacak ihale 1 Kasım tarihinde başlayarak istenilen sayıya ulaşana kadar devam edecek. Açıklanan bir diğer bilgiye göre de DHMİ bünyesine katılacak olan adayların işe başlama tarihleri 1 Ocak 2019 tarihinde başlayarak 31 Aralık 2020 tarihine kadar çalışma süreleri olacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
Güvenlik görevlisi alımı için belirlenen genel şartlar şu şekildedir; " T.C. vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak, silah eğitim belgesi olması, erkek adayların askerlik ile ilgili sorunu olmaması, kadrolu çalışmaya özen gösterecek olması, tercih olarak geçmişi olması, silah bulundurma ruhsatı olması, güvenlik soruşturmasının olumlu olması, adli sicil belgesinin temiz olması" adaylardan istenilen şartlardandır.
ADAYLARIN ÇALIŞACAKLARI BÖLGELER
Adana Havalimanı ve Bahçe Akçadağ Radar İstasyonu
Adıyaman Havalimanı
Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı ve Radar İstasyonu
Amasya Merzifon Havalimanı ve Tavşandağı Radar İstasyonu
Atatürk Havalimanı
Balıkesir Koca Seyit Havalimanı
Batman Havalimanı ve Batman Beşiri Radar İstasyonu
Bingöl Havalimanı
Bursa Yenişehir Havalimanı ile Yalova VOR İstasyonu ve Şahintepe VOR İstasyonu
Çanakkale Havalimanı ve Biga VOR İstasyonu
Muğla Dalaman Havalimanı ve Nuri Baba SSR Hv.Radar İstasyonu
Denizli Çardak Havalimanı
Diyarbakır Havalimanı
Elazığ Havalimanı ve Harput VOR İstasyonu
Erzincan Havalimanı ve Karadağ Radar ile Refahiye VOR İstasyonu
Erzurum Havalimanı ve Kargapazarı Radar ile Erzurum Vor İstasyonu
Gaziantep Havalimanı
Genel Müdürlük / Ankara
Gökçeada Havalimanı / Çanakkale
Hatay Havalimanı
Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı
Kahramanmaraş Havalimanı
Kars Harakani Havalimanı
Kastamonu Havalimanı ve İnebolu VOR / DME ile İnebolu Mode-S SSR İstasyonu
Kayseri Havalimanı
Konya Havalimanı ve Ermenek Yumrutepe ile Mut SSY İstasyonu
Malatya Havalimanı ve Malatya VOR İstasyonu
Mardin Havalimanı
Muğla Milas Bodrum Havalimanı ve Küçük Sungurtepe Radar İstasyonu
Muş Havalimanı
Nevşehir Kapadokya Havalimanı
Isparta Süleyman Demirel Havalimanı
Samsun Çarşamba Havalimanı
Siirt Havalimanı ve Gökçebağ VOR İstasyonu
Sinop Havalimanı
Sivas Nuri Demirağ Havalimanı ve Gemerek SSY İstasyonu
Şanlıurfa GAP Havalimanı ve Eski Şanlıurfa Havalimanı ile Korçik SSR Radar İstasyonu
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı
Tekirdağ Çorlu Havalimanı
Tokat Havalimanı
Trabzon Havalimanı ve Akçaabat Üzümlü Radar İstasyonu
Van Ferit Melen Havalimanı
Ordu Giresun Havalimanı
Ankara Esenboğa Havalimanı
Antalya Havalimanı
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