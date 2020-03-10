10 Mart 2020 Salı 08:03 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 08:03

Didem Balçın, 6 aydır beraber olduğu avukat Can Aydın’la nişanlandı. Çift, Balçın’ın ailesinin evinde gerçekleşen isteme merasiminde nişan yüzüklerini taktı. Bu haberin ardından Didem Balçın kimdir, kaç yaşında? Didem Balçın'ın nişanlısı Can Aydın kimdir, ne iş yapıyor? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Bu özel gününde Didem Balçın’ı yakın arkadaşları Rojda Demirer, İdil Fırat, Mert Fırat, Miray&Emre Çapa, Alper Baytekin, Çağatay Öztürk ve Ayfer Dönmez de yalnız bırakmadı. Didem Balçın ve nişanlısı Can Aydın'a dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

DİDEM BALÇIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Didem Balçın, 18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Özlem adında bir ablası vardır. İstanbullu olan annesi Nur Balçın, 1975 yılında Japonya'da düzenlenen Miss Beauty'de Türkiye'yi temsil etti. TRT Radyosu'nda çalışan babası Gazianteplidir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünden mezun oldu.

Taksim-Tünel tarafında ablası ile birlikte "Doda Sanat" adlı bir okul açtı.

2007 yılında Haluk Bilginer ve Sumru Yavrucuk'un başrolllerinde oynadığı "Sevgili Dünürüm" adlı dizide Didem rolünü oynarkenEngin Altan Düzyatan,Cengiz Bozkurt, Rojda Demirer, Halil SezaiParacıkoğlu, Nevra Serezli, Aylin Kontente ile birlikte oldu.

2011 yılında "Firar" adlı dizide Gönül karakterini canlandırırken Caner Cindoruk,İsmail Hacıoğlu, Engin Şenkan, Ece Çeşmioğlu, Eda Özerkan, Haldun Boysan ile beraber rol aldı.

2014 yılında "Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı" adlı sinema filminde Timur Acar,Şevket Çoruh, Gürkan Uygun, Ceyhun Yılmaz, İlker Ayrık başrolleri paylaşırlarken Didem Balçın da Fatma karakterini canlandırmıştır.

10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş: Ertuğrul Gazi" adlı dizideEngin Altan Düzyatan, Ertuğrul Gazi'yi canlandırırken Esra Bilgiç, Halime Hatun karakterini canlandırdı. Diğer rollerde ise Kaan Taşaner, Didem Balçın,Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz,Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı ve Osman Soykut gibi isimler rol aldı.

DİDEM BALÇIN'IN NİŞANLISI CAN AYDIN KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Didem Balçın, 6 aydır beraber olduğu avukat Can Aydın’la nişanlandı. Çift, Balçın’ın ailesinin evinde gerçekleşen isteme merasiminde nişan yüzüklerini taktı.