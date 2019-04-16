'Dijital kırılma sizinle yükselecek'

İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye 56 ülkeden lise seviyesindeki öğrencilerle Türkiye’deki gençlerin katılımıyla düzenlenen “Model İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi/MODEL OIC 2019” programı, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle sona erdi. Geçen yıl zirveye 26 ülkeden gerçekleşen katılımın bu yıl 56 ülkeye yükseldiğini anımsatan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Burada geleceğin diplomatları büyüyor ve yetişiyor. Buradaki diplomat ve diplomasi kelimesi çok önemli ve kilit bir kavram. Modern diplomasi Osmanlı İmparatorluğu, Asya’da ve Afrika’daki İslam dünyası üzerine oynanan oyunlarla gelişmiş bir kavram ve kelimedir” dedi.

ÖZ GELECEK YAZILSIN

Bakan Selçuk, dijital diplomasi kavramına da vurgu yaparak şöyle devam etti: “Değişim ve dönüşümü anlamadan bugünkü dünyayı kavramak, küresel sermayenin, dijital kapitalizmin bizi nereye doğru sürüklediğini anlamak mümkün olmayacaktır. Tarih tekerrür ettiği kadar tefekkür de gerektirir. Çok hızlı bir değişim ve dönüşüm var dünyada. Dördüncü büyük kırılma denen bir dönem geliyor. 15-20 içerisinde dijital olanın fiziksel olanla, bizim biyolojik bedenimizle bütünleştiği, insanın beynine yazılım yüklenecek, damarlarında yüzlerce nano robotun dolaştığı, çiplerin insan vücuduna entegre edildiği bir döneme doğru geliyoruz. Böyle bir dönemde inanılmaz bir kırılma yaşanacak ve buna sizler şahitlik edeceksiniz. Bu kırılma sizlerin omuzuna yükselecek. Biz çocukların öz geçmiş yazmasından ziyade öz gelecek yazmasını daha önemsiyoruz.”