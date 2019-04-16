'Dijital kırılma sizinle yükselecek'
Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne katılan MEB Bakanı Selçuk, “İnanılmaz bir kırılma yaşanacak ve siz bunlara şahitlik edeceksiniz. Bu kırılma sizin omuzlarınızda yükselecek’’ dedi.
İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye 56 ülkeden lise seviyesindeki öğrencilerle Türkiye’deki gençlerin katılımıyla düzenlenen “Model İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi/MODEL OIC 2019” programı, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle sona erdi. Geçen yıl zirveye 26 ülkeden gerçekleşen katılımın bu yıl 56 ülkeye yükseldiğini anımsatan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Burada geleceğin diplomatları büyüyor ve yetişiyor. Buradaki diplomat ve diplomasi kelimesi çok önemli ve kilit bir kavram. Modern diplomasi Osmanlı İmparatorluğu, Asya’da ve Afrika’daki İslam dünyası üzerine oynanan oyunlarla gelişmiş bir kavram ve kelimedir” dedi.
ÖZ GELECEK YAZILSIN
Bakan Selçuk, dijital diplomasi kavramına da vurgu yaparak şöyle devam etti: “Değişim ve dönüşümü anlamadan bugünkü dünyayı kavramak, küresel sermayenin, dijital kapitalizmin bizi nereye doğru sürüklediğini anlamak mümkün olmayacaktır. Tarih tekerrür ettiği kadar tefekkür de gerektirir. Çok hızlı bir değişim ve dönüşüm var dünyada. Dördüncü büyük kırılma denen bir dönem geliyor. 15-20 içerisinde dijital olanın fiziksel olanla, bizim biyolojik bedenimizle bütünleştiği, insanın beynine yazılım yüklenecek, damarlarında yüzlerce nano robotun dolaştığı, çiplerin insan vücuduna entegre edildiği bir döneme doğru geliyoruz. Böyle bir dönemde inanılmaz bir kırılma yaşanacak ve buna sizler şahitlik edeceksiniz. Bu kırılma sizlerin omuzuna yükselecek. Biz çocukların öz geçmiş yazmasından ziyade öz gelecek yazmasını daha önemsiyoruz.”
Büyük eğitim araştırması TIMSS tamamlandı
MEB Bakanı Ziya Selçuk, Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından 4 yıllık döngülerle yapılan Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2019’un ülkedeki uygulamasının tamamlandığını bildirdi. Bakan Selçuk, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 60 ildeki 11 bin 400 öğrencinin katılımıyla 27 Mart-11 Nisan 2019’da gerçekleştirildiğini belirtti. Bakan Selçuk, katılımcı tüm ülkelerde veri toplama işlemi sona erdikten sonra TIMSS 2019 uygulamasına ait uluslararası sonuçların, Kasım 2020’de IEA tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.
SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ GİBİ
Törene katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ise dünyanın çalkantılı bir dönemden geçtiğine işaret ederek, “Birinci Dünya Savaşı’nın çıktığı dönemden daha çalkantılı bir dönem. Yeni bir soğuk savaştan geçtiğimiz söyleniyor. Burada terör örgütleri ve vekâlet savaşları var. İslam İşbirliği Teşkilatı, Kudüs’ün bağımsızlığını sağlamak üzere kurulmuştu. Bugün olabildiğince Kudüs’ün bağımsızlığından uzaktayız. Üye ülkeler ümmet olma idealini gerçekleştiremediler. Tevhit bir olmaktır. Bu ideali gerçekleştiremezsek ve daha sıkı çalışmazsak Kudüs zincirlere vurulmuş olarak kalacaktır. Müslümanların hakları sürekli olarak baskı altında tutulacaktır’’ dedi.
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