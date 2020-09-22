İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2020 Salı / 4 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6271
  • EURO
    8,9835
  • ALTIN
    468.922
  • BIST100
    1087.03
Yaşam

Dikili'de orman yangını meydana geldi

İzmir'in Dikili ilçesinde zeytinlik ve çamlık alanda yangın çıktı.

DHA22 Eylül 2020 Salı 00:33 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 00:33
ABONE OL

İzmir'in Dikili ilçesinde, Botanik Bahçesi’nin batı tarafında bulunan zeytinlik ve çamlık alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Yangın, gece saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi’nde zeytinlik ve çamlık alanda çıktı. Alevler metrelerce yükselirken, yayılan dumanlar ilçeyi kapladı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile başta Dikili olmak üzere yakın ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yangının, yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.