Dikkat! Çocuklarınız 'cinsiyetsizlik' ve 'eşcinsellik' propagandasına maruz kalıyor

star.com.tr 3 Temmuz 2021 Cumartesi 14:56 - Güncelleme: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 15:10

Out, Andi Mack, Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi gibi projeleriyle açıkça eşcinsellik propagandası yapan ve çocukların bilinçaltını etkilemeye çalışan Disney, literatüründen 'erkek ve kadın' kavramlarını çıkarıyor.

Çocukları 'cinsiyetsizleştirmek' için çalışan Disney, kısa bir süre önce çalışanları için aldığı, 'cinsiyetsiz kıyafet, kostüm, takı...' kararının ardından, yeni bir propagandaya daha imza attı.

Covid-19 salgını nedeniyle günlük gösterilerin durdurulan Disney'in Florida merkezli tema parkı Magic Kingdom, insanları pandemi sonrası ilk kez, 'Sonsuza Kadar Mutlu' havai fişek gösterisine davet etti.

Gösterinin açılış selamlamasında daha önce kullanılan, 'bayanlar ve baylar, erkek ve kız çocukları, her yaştan hayalperest...' gibi ifadeleri kaldırıp, sadece 'her yaştan hayalperest' anonsu yapılacağı bildiriliyor.

Daha önce çalışanları için 'cinsiyetsiz kıyafetler' kararı alan Disney, 'erkek-kadın' gibi kavramları da, çocukların zihninden silmeye çalışıyor.

Disney, değişiklik hakkında henüz yorumda bulunmasa da, şirketin nisan ayındaki bir basın açıklamasında, söz konusu değişiklikler 'kapsayıcılık' maskesi altına gizlendi.

Disney Parks başkanı Josh D'Amaro o açıklamada, 'Dünya değişiyor ve biz de onunla değişeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

KARŞI ÇIKTILAR

Disney'in kararları LGBT gibi oluşumları mutlu ederken, birçok sosyal medya kullanıcısı kararları, 'Çocukları cinsiyetsizliğe zorlamak için politik bir karar.' şeklinde niteleyerek, tepki gösterdi.

ŞİMDİ BAŞLAMADILAR

Yazar Sean Griffin'in 2000 yılında yayımladığı kitabı, "Tinker Belles and Evil Queens: The Walt Disney Company from the Inside, Disney'in 'eşcinsellik veya cinsiyetsizlik' propagandası yaptığını örnek projelerle gözler önüne sermişti.

'Disney, aktör Tommy Kirk'ü 1961 yılında, eşcinselliğini fazla ön plana çıkardığı için kovmuştu. Ancak, Michael Eisner, Frank Wells ve Jeffrey Katzenberg şirket için çalışmaya başlayıncaya kadar, gerçek anlamda bir tarz değişikliğinden söz edilemez. "Down and Out in Beverly Hills" bu değişim sonrasında çekilmiş ilk filmdir. Touchstone Pictures için çekilen bu filmde eşcinselliğin daha bir ön planda sunulduğu görülür. Filmde "eşcinsel" kelimesi hiç duyulmaz. Ama Beverly Hills'de yaşayan ailenin genç oğlu, fiziksel cinsiyetinin normlarına uyum göstermekte güçlük çekmektedir. Makyaj yapar; 80'lerin Boy George/Erasure tarzında giyinir kuşanır. Ailesine hep bir şeyleri açıklamaya çalışan bir hali vardır ama asla o şeyi açıklayamaz. Sonunda, ailenin evlat edindiği çocukla karşılıklı etkileşimi neticesinde bir dönüşüm geçirir ve cinsiyet problemli tüm arkadaşlarını, Alexis Arquette de dahil olmak üzere (bu kızın/erkeğin kim olduğunu o anda hiç kimse bilmemektedir) ailesiyle tanıştırır...'

star.com.tr