Dilber Ay'ın oğlu ağlayarak anlattı: O sözümü yerine getiremedim

Ankara'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Dilber Ay'ın cenazesi, sanatçının Düzce Ağa Mahallesi'nde bulunan evine getirildi. Dilber Ay'ın yakınları ve sevenleri, evin bahçesine konulan tabutun başında gözyaşı döktü.

"TÜRKİYE'NİN BAŞI SAĞOLSUN"

Ünlü sanatçının oğlu Cemo Can duygularını anlatmakta zorlanırken "Şu an duygularımı anlatamıyorum. Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Türkiye'nin anasını kaybettik. Koca bir çınardı. Bizi bugünlere getirdi, çok önemli bir isim bizi sizlerle buluşturdu. İfade edemiyorum duygularımı" dedi.

Cemo Can, kendisinin yurt dışı konserleri olduğunu yurt dışında haberi aldığını belirterek "Haberi alır almaz yurt dışı programlarımı iptal ettim. Hemen Türkiye'ye geldim. Allah'a şükür gördük. Helalliğimizi de aldık. Dilber Ay'ın sanat dünyasındaki yeri anlatılmaz ifade edilmez. Bütün sanatçı dostları zaten biliyorlardı. O bizim hepimizin annesiydi. Bütün sanatçıların anasıydı" diye konuştu.

"O SÖZÜMÜ YERİNE GETİREMEDİM"

Cemo Can, annesi ile ilgili anısını ise şu sözlerle anlattı: Annen neden Avrupa'ya gelmiyor diyorlardı. Annemin uçak korkusu vardı. Annem adına söz vermiştim. Annem dizlerinden küçük bir operasyon geçirmişti. Oğlum iyileşirsem 10. ayda inşallah gurbetçi dostlarla beraber buluşacaktık. O sözümü de yerine getiremedim."

Dilber Ay'ın cenazesi Düzce'nin Ağa Mahallesinde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Düzce Şehir mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.