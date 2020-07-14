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Yaşam

Dinamit patlatırken uçurumdan yuvarlanan 2 kişi kanyonda mahsur kaldı!

Bursa Tacir Kanyonu'nda 2 kişi define olduğunu düşündükleri bölgede dinamit patlatınca uçurumdan yuvarlandı. Yanlarında patlamayan dinamitlerin de olduğu belirlenince ekipler, yaralılara müdahale edemedi.

DHA14 Temmuz 2020 Salı 13:51 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 14:00
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Olay, sabah saatlerinde, İznik'in Tacir Kanyonu’nda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, iddiaya göre, define aramak için Bilecik’ten İznik’e geldi. Tacir Kanyonu ve çevresinde arama yapan kişiler, define olduğunu düşündükleri bölgede, yanlarında getirdikleri dinamitleri patlattı.

Patlamanın etkisiyle ikili, üzerinde durdukları kaya parçalanınca yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 2 kişinin bulunduğu yeri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından tespit etti. Yanlarında patlamayan dinamitlerin de olduğu belirlenince ekipler, yaralılara müdahale edemedi.

Dinamitlerin bölgeden kontrollü uzaklaştırılması için olay yerine jandarma bomba imha timi de sevk edildi. Kanyondan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

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