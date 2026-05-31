İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2026 Pazar / 14 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9165
  • EURO
    53,5748
  • ALTIN
    6687.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Direğe çarpan otomobilde facia: Anne ve baba olay yerinde öldü
Yaşam

Direğe çarpan otomobilde facia: Anne ve baba olay yerinde öldü

Bolu'da yön tabelasının beton direğine çarpan otomobildeki çift öldü, 6 yaşındaki kızları ağır yaralandı.

AA31 Mayıs 2026 Pazar 12:15 - Güncelleme:
Direğe çarpan otomobilde facia: Anne ve baba olay yerinde öldü
ABONE OL

Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde seyreden Yusuf E. (41) idaresindeki 55 AHR 866 plakalı otomobil, Dörtdivan çıkışında önce bariyere ardından yön tabelasının beton direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü ile eşi Elif E'nin (25) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan çiftin kız çocuğu Elisa E. (6), Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karı kocanın cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Tatilciler dönüş yoluna geçti! Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.