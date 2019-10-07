Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Osman hangi kanalda olacak? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz bahar aylarında sezon finali ve dolaylı olarak final yapan Diriliş Ertuğrul, yeni sezona Diriliş Osman adı altında izleyiciler ile buluşacak. Başrollerinde Burak Özçivit ve Aslıhan Karalar'ın yer alacağı Diriliş Osman dizisi, geçtiğimiz sezona göre daha farklı mekanlar ve oyuncuların dahil olması ile izleyenleri etkilemeye devam edecek. Diriliş Osman hakkında tüm detaylar haberimizde..

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diriliş Osman’ın ne zaman başlayacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Diriliş Osman yayın tarihi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

DİRİLİŞ OSMAN HANGİ KANALDA OLACAK?

Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu olan Osman Gazi'nin hayatını konu alan Diriliş Osman, ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Dizinin Ekim ayında yayınlanması bekleniyor.

BURAK ÖZÇİVİT’İN PARTNERİ BELLİ OLDU

Diriliş Osman dizisinde Burak Özçivit’in partneri için Aslıhan Karalar ismi ön plana çıkmıştı. Diriliş severlerden tepki toplayan Aslıhan Karalar isminin yerine kadın başrol oyuncusu için Özge Törer olacağı iddia edildi. Oyuncu projede, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı Şeyh Edebali’nin kızı Malhun Hatun’a hayat verecek.

DİRİLİŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Diriliş Osman dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Diriliş Osman dizisinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.