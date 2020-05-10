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Yaşam

Dışarı çıkamadı, annesi için drone ile pasta sipariş etti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir genç kız sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayınca annesi için drone ile pasta siparişi verdi. Drone ile gelen pastayı alan genç kız çok mutlu olduğunu söyledi.

İHA10 Mayıs 2020 Pazar 19:28 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 19:28
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Korona virüs salgını sebebiyle hafta sonu evden çıkamayan vatandaşlar, anneler gününü de kutlama telaşına düşünce ne yapacağını şaşırdı. Kimi daha önceden siparişini alırken, kimi ise son dakikaya bıraktı. Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde annesine pasta almak isteyen Serap Vardar, mahallesindeki pastahane sahibini aradı. İşletme sahibi Şemsettin Kaya evden çıkamayan genç için, drone ile istediği pastayı bağlayıp gönderdi. Anneler gününde sokağa çıkma kısıtlamasına takılan Vardar, pastayı aldığında ise mutluluktan ne yapacağını şaşırdı.

İş yerinde çıkan tartışma kanlı bitti

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