AA 23 Ocak 2021 Cumartesi 09:57 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 10:08

Başkent Buenos Aires'teki Al Ahmad Camisi'nde cuma namazının akabinde düzenlenen törende, Arjantin İslam Merkezi'nin iş birliğinde, Diyanet'in gönderdiği 7 bin kitaptan oluşan Kur'an-ı Kerim'in İspanyolca meali, Kur'an-ı Kerim'in İspanyolca mealli tefsiri, Kur'an-ı Kerim öğrenimi için "Elif Ba", İmanım, Ahlakım, Peygamberim ve İlmihal kitapları ile 40 Hadis kartının dağıtımına başlandı.

Etkinliğe katılan Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, İslam'ın okumaya ve bilgiye verdiği değere dikkati çekerek, kültür ve medeniyetin gelişmesinin kitaplardaki ve zihinlerdeki fikirlerin işlerlik kazanmasıyla mümkün olduğunu söyledi.

İnsanı olgunlaştırmayan ve hayatı güzelleştirmeyen bilgi ve okumaların faydasız olduğunu belirten Altay, "Okumanın neticesi hayata değer katmaktır. Bu manada kitap, en değerli yardımcımızdır. Okumak ile sorumluluk, hak duyarlılığı, güzel ahlak gibi değerler arasında doğrudan ve vazgeçilmez bir ilişki vardır. Bize düşen; bilgiyle, hikmet ve tefekkürle yeniden özümüze dönmek ve yaşadığımız çağın sorunlarına bilgiyle çözüm bulmaktır." dedi.

- Diyanet eğitimde iş birliğine hazır

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, internet üzerinden katıldığı etkinlikte, Diyanet'in dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar ile irtibat halinde olmaya çalıştığını belirterek, dağıtılan kitaplara ilişkin, "Bu eserlerimiz, okuyan kardeşlerimize, inşallah dini ilimleri elde etme konusunda bir nebze de olsa faydalı olursa, bundan çok büyük bir gurur duyacağımızı ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.

Atalay, Diyanet'in yabancı öğrencilere sunduğu fırsatlara değinerek, "Ülkemizde yüzden fazla, üniversiteler bünyesinde ilahiyat fakülteleri bulunmaktadır. Özellikle Arjantin'de yaşayan Müslüman kardeşlerimizin, liseyi bitirmiş evlatlarının eğer Türkiye'de bir dini eğitim almalarını arzu ederlerse, bu konuda iş birliğine hazır olduğumuzu, buradan ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

- "Türkiye'nin bizi hatırlaması, bizim dertlerimizle dertlenmesinden onur duyuyoruz"

Arjantin İslam Merkezi Başkanı Anibal Bachir Bakir, Müslümanların tarihte bilimle güçlendiğini vurgulayarak, "Güçlü bir Müslüman, yalnızca kendisi ve ümmeti için değil, bütün insanlık için faydalıdır. Sırası gelmişken, İslam sadece bir topluma gelmiş bir din değil, ondan faydalanması için bütün insanlığa gelmiştir." dedi.

Kitaplar için Türkiye'ye ve Diyanet'e teşekkür eden Bakir, "Arjantinli ve İspanyolca konuşan Müslümanlar olarak Türkiye'nin bizi hatırlaması, bizim dertlerimizle dertlenmesi ve bize katkıda bulunmasından, özellikle de bizim ruhumuzu ve aklımızı besleyecek kıymetli kitapları tercüme etme işini üstlenmesinden ötürü onur duyuyor ve Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bakir, Diyanet'in gönderdiği kitapların, adaletli bir biçimde, Arjantin'in dört bir yanındaki Müslümanlara ulaştırmak için gayret göstereceklerini belirtti.