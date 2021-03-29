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Yaşam

Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü durmak bilmiyor: Yılda 8 bin vatandaş aktivitelere katkı sunuyor

Türkiye'nin en büyük Doğa Sporları Kulübü olan Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü faaliyetlerini sürdürüyor. Kulüp, Yüksek irtifa dağcılık, doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı, bisiklet, kano, kayak faaliyetlerini devam ettiriyor. Her hafta düzenli olarak Diyarbakır'ın ve bölgemizin tarihi, doğal ve keşfedilmemiş güzelliklerini ön plana çıkartarak faaliyetleri yapan Kulüp, Çermik Kaymakamlığı olmak üzere Diyarbakır Valiliği ile birlikte Kaya Tırmanış Bahçesi oluşturuldu. Bırkleyn Mağaralarının Turizme kazandırılması ve Karacadağ Lav Yolunun Jeopark olarak ilan edilmesi ile ilgili çalışmalarını sürdüren Kulüp, yılda ortalama 8 bin vatandaşı faaliyetlerine katıyor.

29 Mart 2021 Pazartesi 09:44 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 09:44
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Gençlik Spor Bakanlığı ile yapılan ve kabul edilen 'DOĞA DOSTU ÜNİVERSİTESİLİLER' projesi ile 100 öğrenci, ( Özellikle sınıf öğretmenleri) Doğa ve Hayvan sevgisi, çevre bilinci,Ekoloji gibi konularda duyarlılıklarını artırırak doğa dostu nesiller yetiştirmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Sinekçayı ve Gelincik Dağı yaklaşık 20 kilometre ile yine Kocaköy ilçesi Ambar Vadisinde 18 kilometre olmak üzere Diyarbakır Doğa Sporları Kulübünün katkılarıyla hazırlanan Ekoturizm Projeleri Orman Genel Müdürlüğünce onaylandı.

Son olarak bu hafta sonu Takoran Vadisi Doğa Yürüyüşü (157 katılımcı), Eğil Doğa Yürüyüşü (56 Katılımcı), Eğil Bisiklet Turu (28 Sporcu) Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası (8 Sporcu), Ergan Kayak Etkiniği (7 sporcu) ile aktiviteler yapıldı.

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