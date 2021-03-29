Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü durmak bilmiyor: Yılda 8 bin vatandaş aktivitelere katkı sunuyor

29 Mart 2021 Pazartesi 09:44 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 09:44

Gençlik Spor Bakanlığı ile yapılan ve kabul edilen 'DOĞA DOSTU ÜNİVERSİTESİLİLER' projesi ile 100 öğrenci, ( Özellikle sınıf öğretmenleri) Doğa ve Hayvan sevgisi, çevre bilinci,Ekoloji gibi konularda duyarlılıklarını artırırak doğa dostu nesiller yetiştirmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.



Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Sinekçayı ve Gelincik Dağı yaklaşık 20 kilometre ile yine Kocaköy ilçesi Ambar Vadisinde 18 kilometre olmak üzere Diyarbakır Doğa Sporları Kulübünün katkılarıyla hazırlanan Ekoturizm Projeleri Orman Genel Müdürlüğünce onaylandı.

Son olarak bu hafta sonu Takoran Vadisi Doğa Yürüyüşü (157 katılımcı), Eğil Doğa Yürüyüşü (56 Katılımcı), Eğil Bisiklet Turu (28 Sporcu) Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası (8 Sporcu), Ergan Kayak Etkiniği (7 sporcu) ile aktiviteler yapıldı.