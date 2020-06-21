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Yaşam

Diyarbakır'da dev örümcek paniğe neden oldu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde koyunlarını otlatan çoban, arazide gördüğü dev örümcek karşısında paniğe kapıldı. Bir süre örümceğin görüntüsünü çeken çoban daha sonra bölgeden uzaklaştı.

IHA21 Haziran 2020 Pazar 10:47 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 10:47
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Çınar’a bağlı Muratçık köyünde çobanlık yapan Mustafa Çalpan, arazide yürüdüğü sırada dev örümcekle karşılaştı. Gördüğü örümcek karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Çalpan, “Yıllardır köyde yaşarız her türlü yılan ve benzeri hayvanları görmüşlüğümüz var ama böyle bir örümcek ilk kez gördük. Örümceği kayda aldım ve sonra oradan uzaklaştım” dedi.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, örümceğin büyü, sarıkız, sarıömer isimleri ile bilinen galeodes türü olduğunu söyledi. Prof. Dr. Satar, “Bu örümcek türü saldırgandır, kuvvetli ısırır. Zararlı böcekleri yedikleri için faydalıdır. Bölgemizde oldukça yaygın görülebilir. Hayvanın boş yere öldürülmesi doğru değildir. Bu türdeki örümcek kendisine yaklaşılmadıkça ısırmaz” dedi.

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