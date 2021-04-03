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Yaşam

Diyarbakır'da husumetliler arası silahlı kavga

Diyarbakır'da, husumetli 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada sokaktan geçen 8 yaşındaki Y.A., yaralandı.

DHA03 Nisan 2021 Cumartesi 23:10 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 23:10
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Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesinde bulunan Girne Caddesi'ndeki sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgadakiler tarafından silahla ateş edilmesiyle o sırada sokakta geçen 8 yaşındaki Y.A.'ya mermiler isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı Y.A.'ya olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastane götürdü.

Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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