İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2020 Pazar / 28 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8569
  • EURO
    7,8483
  • ALTIN
    399.117
  • BIST100
    118786
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Diyarbakır'da ihale kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 8 kişi yaralandı
Yaşam

Diyarbakır'da ihale kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 8 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kafeteryanın ihalesi sonrası taşlı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

IHA19 Temmuz 2020 Pazar 17:53 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 17:54
ABONE OL

Olay, Sur ilçesi Gazi Köşkü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köşkün alt tarafında bulunan kafeteryalar ihaleye açıldı. İddiaya göre önceki işletmecisi ihaleyi kaybetmesine rağmen dükkanı boşaltmadı. İhaleyi kazanan şahıslar ile işletmeci arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 1’i ağır 8 kişi yaralandı. Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin araya girmesi ile taraflar güçlükle ayrıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.