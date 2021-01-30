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Yaşam

Diyarbakır'da kanlı kavga

Diyarbakır'da, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

DHA30 Ocak 2021 Cumartesi 18:33 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 18:33
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Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesindeki 5 Nisan Mahallesi’nde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 grup, dışarıda karşılaştı. Gruplar arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü. Olay yerinde inceleme yapan polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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