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Yaşam

Diyarbakır'da narkotik operasyonu

Diyarbakır'da yapılan narkotik operasyonunda 669 kilo 60 gram esrar, 510 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

AA14 Eylül 2020 Pazartesi 20:53 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 20:53
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Yıldırım-7 operasyonu kapsamında düzenlenen narko-terör operasyonunda 669 kilo 60 gram esrar ile 510 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Yıldırım-7 operasyonu kapsamında Lice ilçesi, Panaf ve Dablo mezrası kırsalında başlatılan narko-terör operasyonu başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, 18 farklı noktada 62 kilogram toz, 607 kilo 60 gram kubar olmak üzere toplam 669 kilo 60 gram esrar, 510 bin kök Hint keneviri, 5 bin kök skunk ve kenevir tarlalarını sulamak amacıyla kullanılan 7 bin 50 metre sulama hortumu ele geçirildi.

Hint kenevirleri numune alınmasının ardından yerinde imha edildi.

Ele geçirilen esrar ise muhafaza altına alındı.

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