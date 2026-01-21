İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2026 Çarşamba / 3 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,302
  • EURO
    50,7634
  • ALTIN
    6772.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Diyarbakır'da trafik terörü: Alkollü sürücüler kentte korku saçtı
Yaşam

Diyarbakır'da trafik terörü: Alkollü sürücüler kentte korku saçtı

Diyarbakır'da alkollü iki sürücünün neden olduğu olaylar kentte paniğe yol açtı. Sürücülerden biri polisten kaçmaya çalışırken, diğeri 8 araca çarpıp duvara çarparak durabildi.

IHA21 Ocak 2026 Çarşamba 14:44 - Güncelleme:
Diyarbakır'da trafik terörü: Alkollü sürücüler kentte korku saçtı
ABONE OL

Diyarbakır'da dün alkollü iki sürücü kentte paniğe neden oldu. Sürücülerden biri polisten kaçmaya çalışırken, diğeri önce 8 araca ardından duvara çarparak durabildi.

Her iki olay, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Alkollü sürücü, Ayşe Nur Zarakolu Caddesi üzerinde iki araca çarptı. Durmadan yoluna devam eden şahıs, 6 araca daha vurup duvara çarptıktan sonra durabildi. Yaralanan alkollü sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken 100 bin liradan fazla ceza kesildi.

Bir diğer olayda da yine alkollü olan sürücü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Ekiplerin takibi sonucu şahıs yakalandı. Drift attığı da belirlenen şahsa 150 bin lira cezai işlem uygulandı.

O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

  • alkollü sürücü
  • kaza
  • polis kaçışı

ÖNERİLEN VİDEO

Yurt dışı bağlantılı suç örgütü enselendi: Molotoflu saldırı saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.