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Yaşam

Diyarbakır'da yangına zırhlı araçla müdahale

Diyarbakır'da bir evde çıkan yangın, TOMA ve zırhlı araçla söndürüldü.

DHA26 Eylül 2020 Cumartesi 20:40 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 20:40
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, bir evde çıkan yangın, bölgede bulunan Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) tarafından söndürüldü. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı bir evin ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler itfaiyeye ihbarda bulundu. Bu sırada yangını fark eden bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, TOMA ve zırhlı araçla yangına müdahale etti. TOMA ile zırhlı araçta kullanılan suyla evdeki yangın kısa sürede kontrol altına alındı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Evde hasara neden olan yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

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