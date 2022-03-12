Diyet yapmadan zayıflatıyor! İbrahim Saraçoğlu'ndan tığ gibi yapan kür tarifi...

12 Mart 2022 Cumartesi 23:42 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 00:24

Ünlü kimyager İbrahim Saraçoğlu, zayıflamak isteyenlerin diyet yapmadan da kilo verebileceği kür tarifini açıkladı. İşte kış aylarında evden fazla çıkamayanlar ve hareketsiz kalarak kilo alanlar için Saraçoğlu'nun diyet yapmadan kilo verdirecek olan kür tarifi...

Sabah'ta yer alan habere göre; Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, kısa sürede zayıflamak isteyenler için önemli uyarılarda bulundu ve diyet yapmadan ayda 2 kilo verdiren kür tarifini açıkladı.

DİYET YAPMADAN KİLO VERDİREN, ZEYTİN YAPRAĞI KÜRÜ

İbrahim Saraçoğlu, zeytin yaprağı kürünün işe yaraması için, düzenli uykunun ve stresten uzaktan durmanın gerektiğini belirtirken "Katkılı gıdalardan uzak durun. Tatlandırıcıları tüketmeyin, ne kadar çok tatlandırıcı o kadar çok karaciğer yağlanmasıdır. Bu kür insülin direncini kırmanıza yardım eder. Günde iki defa çayını içeceksiniz. Zeytinin yaprağı, zeytinden çok daha fonksiyoneldir. Zeytinin yaprağı çok kıymetlidir. Sizi tok tutar. İnsülin direncine karşı mükemmeldir." ifadelerini kullandı.

İşte zeytin yaprağı kürü tarifi:

Her şeyde bir ölçü var. Zeytin yaprağı çok hassas ve kıymetlidir. Bu hassasiyeti de sıcaklığa bağlıdır.

En az 150 ml su kaynatılır. Kaynayan suyu bir bardağa alarak 1-2 dakika bekletilir.

Arada bir de bardak dıştan kontrol edilerek, elinizi yakıp yakmadığına bakılır. Eğer elinizle bardağı tutamıyorsanız, beklemelisiniz. Hazırlanan suyun ılıktan sıcak, elinizi yakmayacak ısıda olması gerekir.

Gölgede kurutulmuş 3 gram ya da bir tutam zeytin yaprağı ılıktan sıcak suyun içerisine ilave edilir ve karıştırılır.

Öğlen, akşam ya da sabah, akşam şeklinde günde 2 defa aç karnına içilebilir.

En az 6-7 saat en fazla 10 saat bekletilir. Hemen içilmemelidir. Akşamdan hazırlarsınız, sabah kalktığınızda kahvaltı öncesi içersiniz.

Bu kürü diyetinizi değiştirmeden en az 1 ay uyguladığınızda, 1 ayda 2 kilo vermenizi sağlayacaktır.

Zeytin yaprağı insülin direncinizi kıracaktır. İnsülin direnci kırıldıkça kendiniz tok hissedeceksiniz.

Zeytin yaprağı, Tip 2 diyabete, yüksek tansiyona karşı da yardımcı ve destekleyicidir.

Bazı insanlar öğleden sonra 4 gibi açlık hisseder. Yemeğe saldırır. Öğlen bir tane yasemin çayı içerse iştah kontrolü de sağlanmış olur.