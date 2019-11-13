Japonya’da yaşayan Zekai Mori, ünlü halterci Naim Süleymanoğlu’nun ölümünün ardından açtığı babalık davasını yapılan DNA testinin yüzde 99.99 oranında çıkmasıyla kazandı.

Mori, babasının nüfusuna kayıt olmak için başvuru yaptı ancak bu talep nüfus müdürlüğü tarafından reddedildi. Avukatların karara yaptığı itiraz kabul edildi ve Mori, Süleymanoğlu’nun nüfusuna kaydedildi.

(Akşam)