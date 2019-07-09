Okulların tatile girmesiyle çocukların ellerinden akıllı telefon ya da tabletler düşmüyor. Peki, aileler dijital dünyanın tehlikelerine karşı çocuklarını nasıl koruyabilirler? Aileler neden kriminal zaman dilimine dikkat etmeliler? SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Levent Eraslan, dijital dünyada ebeveynlerin dikkat etmesi gereken hususları anlattı.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Doç. Dr. Levent Eraslan, “Yapılan istatistiklere bakıldığı zaman çocukların tehlikeli oyun ve uygulamalara kriminal zaman diliminde girdiği görülmektedir. (Kriminal zaman) ailenin uyuduğu ve kontrolün zayıfladığı zaman dilimidir. Çocuklarının bu saat diliminde telefona baktıklarını görüyorlarsa, kontrol etmelerini şiddetle öneriyorum. Çünkü bu oyunlar asimetrik tehdit unsuru ve çok sayıda vaka görülüyor.” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIN HANGİ SİTELERE GİRDİĞİ BİLİNMELİDİR”

Ebeveynlerin dijital dünyayı çok iyi bilmeleri gerektiğini vurgulayan Levent Eraslan, “Uzun yaz tatili içerisinde aileler çocuklarını meşgul edecek uğraşıların içerisine giriyor. Evde olan çocuklar ellerinde tablet ve telefonlarla ilgileniyor. Anne ve babaların çocuklarının hangi sitelere girdiğini ve hangi oyunları oynadığını bilmeleri gerekiyor. Aksi takdirde çocuklarının PUBG gibi şiddet oyunları oynadığını göremeyecekler.” dedi.

“ÇOCUKLAR DİJİTAL GÜVENLİK KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMELİ”

Dijital güvenliğin çocuklara çok küçük yaştan itibaren öğretilmesi gerektiğini söyleyen Eraslan, “Online sohbet oyunları, çocukları kandırarak ailelerin kişisel bilgilerini almaktadır. Çocuklara; adres bilgileri, telefon bilgileri, anne kızlık soyadı gibi kişisel bilgileri başka insanlarla paylaşmaması konusu öğretilmelidir. Bunun dışında gerçekte yapmak istemedikleri hiçbir şeyi online oyunlarda yapmamaları gerektiği de öğretilmelidir.” şeklinde konuştu.

“ASİMETRİK TEHDİT UNSURU İÇERİYOR”

Aileleri kriminal zaman konusunda uyaran Eraslan, “Yapılan istatistiklere bakıldığı zaman çocukların tehlikeli oyun ve uygulamalara kriminal zaman diliminde girdiği görülmektedir. (Kriminal zaman) ailenin uyuduğu ve kontrolün zayıfladığı zaman dilimidir. Bu yüzden anne ve babalara bu zaman dilimine dikkat etmeleri gerektiğini söylüyorum. Çocuklarının bu saat diliminde telefona baktıklarını görüyorlarsa, kontrol etmelerini şiddetle öneriyorum. Çünkü bu oyunlar asimetrik tehdit unsuru ve çok sayıda vaka görülüyor. Çocukların telefonda geçirdikleri zaman dilimi kontrol altına alınmalıdır.” diye konuştu.

“YASAKLAMAK ÇÖZÜM DEĞİLDİR”

Dijital dünyanın çocuklar için olumlu yönleri olduğuna da dikkat çeken Eraslan, “Çocukların dil öğrenmesinde, 3 boyutlu ve analitik düşünmesinde çok etkili. Çocukların kol ve göz bağlantısını geliştirmesinde de etkilidir. Çocukların iyi ve etkili dijital dünya kullanımı için ebeveynlerin bir zaman dilimi belirlemesi gerekir. Mesela bir saat kullanım hakkı gibi… Yasaklamak çözüm değildir, yaşadığımız dijital çağı düşündüğümüzde kademeli izinler çocuklara verilebilir.” sözlerini kullandı.

“PAYLAŞIMLARINIZ AÇIK KAYNAK ÖZELLİĞİ TAŞIYOR”

Dijital dünyada çocuklar kadar ebeveynlerin de dikkatli kullanıcı olmaları gerektiğini belirten Eraslan, “Japon aile denen bir aile modeli var. Bunlar, değerli olan bilgilerini hiçbir şekilde paylaşmıyorlar. Anne ve babalara şunu iletelim; çocuklarınızın fotoğrafları ve paylaşımlarınızın tamamı suça meyilli kişilerin ilgi alanına girmektedir, çünkü paylaşımlarınız açık kaynak özelliği taşıyor. Bir bakıyorsunuz ya çocuğunuzun ya da sizin serbest zaman diliminde paylaştığınız bir fotoğraf hiç ummadığınız zamanda karşınıza çıkıyor. Bu konuda dikkatli olunması gerekir.” diyerek sözlerini sonlandırdı.