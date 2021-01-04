Doğal olarak üretildi! 10 renkte cipslik patates

DHA 04 Ocak 2021 Pazartesi 10:53 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 10:53

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü'nün ıslah çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle 10 adet yerli ve milli patates çeşidinin ülke tarımına kazandırıldığını belirtti. Bakanlığın destekleriyle yapılan ıslah çalışmaları neticesinde gerek yemeklik gerek sanayilik gerekse de hastalık ve zararlılara dayanıklı patates çeşitlerini geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Pırlak, bunların yanında renkli patates çeşitlerinin de çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

DOĞU ANADOLU VE KARADENİZ'DEN TALEP VAR

Renkli patatesleri diğer patateslerden ayıran en önemli özelliğinin her birinin cipslik kalitede olması ve parmak patatese de uygunluğu oluğunu vurgulayan Pırlak, “Öte yandan enstitü olarak geliştirdiğimiz renkli patates çeşitlerimiz antioksidan olarak oldukça yüksek. Şu an itibariyle geliştirdiğimiz çeşitlere özellikle Doğu Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi'nden talepler var. Kırmızı kabuklu içerisi sarı renkli olan veya dış kabuğu mor et rengi mor, dış kabuğu mor et rengi parçalı mor, dış kabuğu kırmızı et rengi kırmızı gibi renkli patates çeşitlerimiz mevcut. Şu an itibariyle bunların adaptasyon denemelerini gerçekleştirdikten sonra talepler doğrultusunda önümüzdeki sene içerisinde bu çeşitlerimizi tescile sunarak ülke tarımına kazandıracağız. Renkli patates çeşitlerimiz üzerinde hali hazırda ıslah çalışmalarımız devam ediyor ve bu renkli çeşitlerimizi artıracağız" dedi.

HEPSİ CİPS KALİTESİNDE

Geliştirilen renkli patateslerin cips kalitesinde olduğunu belirten Pırlak, şöyle konuştu:

"Enstitümüz tarafından geliştirilen yerli ve milli renkli patates çeşitlerimiz cips kalitesindeler. Bir çeşidin cipslik kalitesinde olup olmadığı 178 santigrat derecede 3 dakika boyunca kızartma yapıldığında yanmıyorsa patatesin cips kalitesinde olduğu enstitümüz tarafından belirleniyor. Bu geliştirdiğimiz yerli ve milli renkli patates çeşitlerimizde yanma olmuyor, hepsi cips kalitesine uygun kalitededir.”

RENKLERİ DOĞAL VE KATKISIZ

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce geliştirilen renkli patates çeşitlerinin renklerinin tamamen doğal olduğunu anlatan Pırlak, “Enstitümüzce geliştirilen yerli ve milli renkli patates çeşitlerimizin renkleri tamamen doğaldır, içerisinde herhangi bir katkı maddesi yoktur. Bu renkli çeşitlerimiz renkli patates çeşitlerinin melezlenmesiyle elde edilmiştir. Tamamen doğal ve güvenilirdir” diye konuştu.