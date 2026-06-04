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Yaşam

Doğanın vahşi yüzü: Kartalın yılan avı anbean kaydedildi

Bingöl'de bir kartalın yılanı avladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA4 Haziran 2026 Perşembe 10:51 - Güncelleme:
Doğanın vahşi yüzü: Kartalın yılan avı anbean kaydedildi
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Bingöl'ün Kiğı ilçesinde doğada kaydedilen görüntülerde, bir kartalın yılanı avlamak için verdiği mücadele dikkat çekti. Görüntülerde kartal ile yılanın kısa süreli boğuştuğu, ardından kartalın yılanı pençeleriyle kavrayarak havalandığı görüldü.

Doğanın vahşi yüzünü gözler önüne seren görüntülerde, kartalın avını kontrol altına aldıktan sonra bölgeden uzaklaştığı anlar da yer aldı.

Vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, yaban hayatındaki av-avcı mücadelesini bir kez daha ortaya koydu.

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