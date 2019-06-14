28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9152
  • 6,6695
  • 257.51
  • 90.441
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Doğduğundan bu yana saçına makas değmedi

Türkiye genelindeki gibi Bursa'nın İnegöl ilçesinde de öğrenciler karne sevinci yaşadı. İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi Baran Barış, uzun saçlarıyla herkesin dikkatini çekti. 9 yaşındaki erkek çocuğunun saçına doğduğundan beri hiç makas değmedi. Baba Osman Barış, çocuğunun saçlarını yakıştığı için kesmediklerini belirterek, bu işin nereye kadar gideceğini bilmediğini söyledi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yenimahalle'de ikamet eden Hediye ve Osman Barış çiftinin 3 erkek çocuğundan biri olan 9 yaşındaki Baran'ın saçına doğduğu günden bu yana hiç makas değmedi. Boyu 1 metreyi bulan Baran'ın saçının uzunluğu ise 75 santimetreye ulaştı. Fatih İlkokulu'nda 2'nci sınıf öğrencisi olan Baran, arkadaşlarıyla birlikte bugün karnelerini alarak yaz tatiline girdi.
 
Bütün dersleri 'pekiyi' olan ve başarısıyla ailesini gururlandıran Baran halinden memnun. Baran'ın babası Osman Barış, çocuğunun doğduğundan bu yana hiç saçlarına makas değmediğini ifade etti. Baba, çıkan haberlerde olumsuz yorum yapanlara sitem ederek şunları söyledi:
 
"Baran'a saçları yakıştığı için biz de kesmeye kıyamadık. Benim iki erkek evladım daha var, isteseydim onların da saçlarını kesmezdim. Ama böyle birşey yapmadık. Baran da saçlarının kesilmesini istemedi. Halinden çok memnun. Nereye kadar böyle gideceğini biz de bilmiyoruz. Bazıları kız çocuğu olmadığı için buna karşı çıkıyor. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil" diye konuştu.
 
Karnesini alan Baran ise tatilde bol bol kitap okuyacağını ve gezeceğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu´nun valiye ´it´ dediği anların en net görüntüsü ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB'den 'Pençe Harekâtı' açıklaması: Sayı 118'e çıktı

MSB'den 'Pençe Harekâtı' açıklaması: Sayı 118'e çıktı

Atatürk Havalimanı'nda şaşırtan manzara! Hepsi açık artırmaya sunulacak

Atatürk Havalimanı'nda şaşırtan manzara! Hepsi açık artırmaya sunulacak

Küçük Çamlıca Televizyon kulesi inşaatında sona yaklaşıldı

Küçük Çamlıca Televizyon kulesi inşaatında sona yaklaşıldı

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

10 soruda Doğu Akdeniz’de enerji denklemi

10 soruda Doğu Akdeniz’de enerji denklemi

Şehit Eren Bülbül'ün karnesi sosyal medyayı salladı

Şehit Eren Bülbül'ün karnesi sosyal medyayı salladı

Türkiye-AB ilişkilerinde yeni dönem: İlk kez bir Türk başkan seçildi

Türkiye-AB ilişkilerinde yeni dönem: İlk kez bir Türk başkan seçildi

İhanet sevincini 'Her şey güzel olacak' mesajıyla kutladığı ortaya çıktı

İhanet sevincini 'Her şey güzel olacak' mesajıyla kutladığı ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Ekrem İmamoğlu´nun valiye ´it´ dediği anların en net görüntüsü ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu´nun valiye ´it´ dediği anların en net görüntüsü ortaya çıktı

Günün transfer haberleri

Günün transfer haberleri

Copa America'nın stadyumları

Copa America'nın stadyumları

Yılanla dans! İşte böyle avladı...

Yılanla dans! İşte böyle avladı...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA